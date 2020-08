Coronavirus: Ryanair taglia 20% voli prossimi 2 mesi (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - DUBLINO, 17 AGO - Ryanair taglierà i voli in programma per settembre e ottobre del "20 percento", a causa del calo della domanda seguito alle rinnovate restrizioni ai viaggi imposte in alcuni ... Leggi su corrieredellosport

SkyTG24 : Coronavirus, Ryanair: -20% voli a settembre e ottobre per nuovi casi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ryanair taglia 20% voli in programma a settembre e ottobre #Ryanair - RegioneLazio : #Coronavirus: primo caso positivo ai test a Fiumicino. Si tratta di un giovane di Pescara di ritorno da Malta con… - StampaFin : Coronavirus, Ryanair taglia numero voli per settembre e ottobre La compagnia aerea irlandese rivedrà la frequenza d… - valentinadigrav : RT @SkyTG24: Coronavirus, Ryanair: -20% voli a settembre e ottobre per nuovi casi -