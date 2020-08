Coronavirus, Roma come a maggio: focolaio in casa di cura e giovani rientrati dalle vacanze (Di lunedì 17 agosto 2020) La regione Lazio parla di numeri che assomigliano a quelli di maggio, quando il Coronavirus era ancora al picco di contagi. focolaio in una casa di cura. Forse non tutti i Romani che sono partiti per Croazia, Spagna o Grecia, avevano recepito quale pericolo di contagio ci fosse ancora nei paesi citati. Tanto che ora, al ritorno a casa, molti di loro sono positivi al Coronavirus, soprattutto i giovani: uno su tre. Nei dati del bollettino quotidiano del 16 agosto, è emerso che nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel Lazio altri 68 casi (10 in più del 15 agosto) e zero decessi. Dei nuovi casi circa un terzo riguardano un cluster in una casa di cura (Asl ... Leggi su chenews

