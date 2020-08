Coronavirus, registrato il primo vaccino cinese (Di lunedì 17 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Il vaccino si chiama Ad5-nCoV ed è stato sviluppato dal gruppo di Tianjin CanSino Biologics assieme all'Istituto di Biotecnologia dell'Accademia di Scienze Mediche Militari cinese Buone notizie dal continente asiatico. Dopo quello russo, anche la Cina registra il primo vaccino di contrasto al Coronavirus. Il brevetto è stato concesso dall'Amministrazione nazionale per la proprietà intellettuale, rende noto l'agenzia ufficiale Xinhua citando il Quotidiano del Popolo. A farne richiesta erano state, qualche settimana fa, l'Accademia per le scienze militari, guidato da Chen Wei, e CanSino Biologics che hanno sviluppato il prodotto neutralizzante il patogeno Sars-CoV2. In cosa consiste il vaccino cinese Il ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus registrato Coronavirus, registrato il primo vaccino cinese. Segue quello russo Corriere dell'Umbria Piano anti-covid negli aeroporti siciliani per chi arriva da 4 Paesi

PALERMO - Controlli e tamponi nei principali aeroporti siciliani sui voli provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta e nei porti di collegamento della Sicilia con l'Isola dei Cavalieri. E’ il pian ...

Coronavirus, in Italia altri 479 contagiati e 4 vittime

In Italia si registrano altri 479 nuovi casi di positività al coronavirus. Quattro, invece, le nuove vittime mietute dal Covid, confermate dal nuovo bollettino nazionale diramato dalle autorità sanita ...

