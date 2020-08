Coronavirus, rave party con 1.500 persone nel Cremonese. Il sindaco: «Temiamo contagi. Perché nessuno interviene?» (Di lunedì 17 agosto 2020) Spino d’Adda è un paese nella provincia di Cremona e conta poco meno di 7mila abitanti. Nonostante si trovi in Lombardia, la Regione più colpita in Italia dal Coronavirus, è riuscito ad attraversare la pandemia quasi indenne: negli scorsi mesi i casi registrati sono stati solo 40. Nonostante questo, un evento delle ultime ore ha cominciato a sollevare la preoccupazione dei cittadini. La notte di Ferragosto è cominciato nel paese un rave party al quale hanno preso parte oltre 1.500 persone. E che è ancora in corso. A confermare i dati a Open è Luigi Poli, sindaco del paese: «Ovviamente è solo una stima e ... Leggi su open.online

moviemto : RT @tempoweb: Chiudono le discoteche ma il rave party di Ferragosto dura da tre giorni #discoteche #raveparty #coronavirus #covid https://… -