Coronavirus Ragazza romana positiva al rientro da Grecia

E' risultata positiva al tampone rapido una Ragazza romana di rientro all'Aeroporto di Fiumicino e proveniente dalla Grecia (Skiathos) con scalo ad Atene. La Ragazza e' asintomatica, sta bene ed stata posta in isolamento. Sono scattate le procedure di contact tracing previste dai protocolli operativi della sanita' aeroportuale. Le procedure si sono svolte in completa sicurezza e un idoneo mezzo del 118 ha accompagnato la Ragazza che e' stata posta in isolamento. Lo comunica l'Unita' di Crisi Covid-19 della regione Lazio. "La modalita' di prevenzione messa in atto negli aeroporti della Capitale sta funzionando" commenta l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Coronavirus, la Cina approva il suo primo vaccino ... dipende dai nostri comportamenti e tutti, a cominciare dai ragazzi, dobbiamo esserne consapevoli". Migliaia di dipendenti lavoreranno in ...

“Individuato ai test che si stanno svolgendo all’Aeroporto di Fiumicino il primo caso positivo. Si tratta di un giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair. Avviato il contact tracing.

