Coronavirus, primo caso positivo ai test a Fiumicino (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Individuato ai test che si stanno svolgendo all'Aeroporto di Fiumicino il primo caso positivo. Si tratta di un giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair. Avviato il contact tracing. In corso la notifica alla Asl abruzzese. Il giovane è già stato avvisato telefonicamente e posto in isolamento”. Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

SkyTG24 : Coronavirus Lazio, primo positivo individuato grazie a test Fiumicino: giovane da Malta - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - Italpress : Coronavirus, primo caso positivo ai test a Fiumicino - LavoroLazio_com : Coronavirus, Unità di Crisi Regione Lazio: test a Aeroporto di ... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primo

“Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime” è il tema della 41ma edizione del Meeting per l’amicizia dei popoli che si svolgerà a Rimini dal 18 al 23 agosto. Un Meeting che, per effetto della pan ...MIGRANTI – Dopo il caos registratosi ieri pomeriggio presso il centro di accoglienza il Geco, il vice presidente del consiglio comunale di Isernia e capogruppo di alleanza per il futuro Giovancarmine ...