Coronavirus | panico nelle Marche | “Giovane positivo al party di Ferragosto”

E' tornato da Malta e prima dell'esito del tampone è andato a una festa di Ferragosto, salvo poi scoprire di essere positivo al Coronavirus. Dopo il ritorno in Italia da Malta si era sottoposto al tampone, come da prassi. Invece di attendere l'esito del test in isolamento domiciliare, tuttavia, il giovane – un 23enne originario …

