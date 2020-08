Coronavirus oggi Lazio: i dati del bollettino per il 17 agosto (Di lunedì 17 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus nel Lazio oggi con i dati del bollettino rilasciato dalla Regione: oggi 51 casi e nessun decesso Il bollettino della Regione specifica che tra i 51 positivi la metà sono casi di importazione. Sei i casi di rientro dalla Sardegna con link a una festa a Porto Rotondo, otto gli operatori sanitari riferiti al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore. Ventisei i casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze : dieci da Grecia (quattro da Corfù), otto i casi di rientro da Spagna, tre i casi da Croazia, due casi da Ucraina, due casi da Malta e un caso da Francia. Gli attuali positivi nel Lazio sono 1329 in aumento di 45. I tamponi effettuati ... Leggi su nextquotidiano

(ANSA) - BARI, 17 AGO - Su 920 test per l'infezione da Covid-19, oggi in Puglia sono stati registrati solamente 4 casi positivi, in calo rispetto alla media di 20 contagi delle ultime settimane: 3 in ...Gli ultimi contagi costringono il governo Conte a prendere nuovi provvedimenti per bloccare nuovamente la diffusione del Coronavirus. Come si può leggere dal bollettino del 16 agosto ci sono 479 nuovi ...