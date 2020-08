Coronavirus, nuovo positivo in Serie A: è un giocatore del Cagliari (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus, nuovo positivo in Serie A: è un giocatore del Cagliari. La società sarda lo ha comunicato poco fa attraverso una nota ufficiale La Serie A è appena finita ma i casi di Covid-19 continuano ad arrivare. Fortunatamente il torneo si è concluso senza grosse emergenze, con tutte le squadre che hanno rispettato i protocolli … L'articolo Coronavirus, nuovo positivo in Serie A: è un giocatore del Cagliari proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

