Coronavirus nel Napoletano, 2 casi a Villaricca e uno a Casoria (Di lunedì 17 agosto 2020) Due casi a Villaricca e uno a Casoria. Sono i nuovi positivi registrati in provincia di Napoli nelle ultime ore. A darne notizia sono i rispettivi sindaci delle due città a Nord di Napoli. Ieri sera il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha informato la comunità di un cittadino risultato positivo al tampone. Coronavirus nel … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

