Coronavirus nel Lazio, partiti i tamponi rapidi anche a Ciampino. D'Amato: 'Grazie agli operatori sanitari che stanno garantendo sicurezza e salute pubblica' (Di lunedì 17 agosto 2020) 'Sono partiti i tamponi rapidi anche presso l'Aeroporto di Ciampino e sono operativi tutti i drive-in che rimarranno aperti fino alle ore 19. Si stanno eseguendo tutti tamponi rapidi con refertazione entro la mezz'ora. Primi due voli atterrati a Ciampino, il primo da Santiago de Compostela e il secondo da Valencia.' Queste le parole dell'assessore regionale alla sanità D'Amato che inoltre, rivolgendosi agli operatori sanitari, afferma: 'Ringrazio gli oltre 170 operatori sanitari impegnati tra Aeroporti e i drive-in che in pieno agosto stanno garantendo la

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo. La Nuova Zelanda rinvia le elezioni di un mese e gli Usa superano i 170 mila morti la Repubblica Nuovo webinar di Confindustria per illustrare alle imprese le novità del "Decreto agosto"

Nel focus gratuito gli esperti dell’associazione illustreranno con un taglio tecnico le misure approvate in materia giuslavoristica (in particolare, la proroga del divieto di licenziamento), per il so ...

Covid, la prima (ri)chiusura del governo

Consumati i balli di Ferragosto, il governo chiude le discoteche. È la decisione del giorno dopo, ma può essere l’anticipo della nuova stagione di chiusure. La paura che i contagi da Coronavirus possa ...

