Coronavirus nel Lazio, oggi 51 nuovi casi: ad incidere è ancora il rientro dalle vacanze all’estero (Di lunedì 17 agosto 2020) oggi si registrano nel Lazio 51 nuovi casi di Coronavirus e zero decessi. La metà di questi casi è di importazione. Sei i casi di rientro dalla Sardegna con link a una festa a Porto Rotondo, otto gli operatori sanitari riferiti al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore (Asl Roma 1). I casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze provengono: dieci da Grecia (quattro da Corfù), otto i casi di rientro da Spagna, tre i casi da Croazia, due casi da Ucraina, due casi da Malta e un caso da Francia. Coronavirus ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Poco più di 30mila tamponi effettuati, con in tutto 320 casi riscontrati: questi sono i numeri odierni del contagio da Coronavirus in Italia. Numeri che sicuramente sono influenzati dai pochi tamponi ...

Niente tamponi nelle strutture pubbliche. Conca: “Disorganizzazione, e chi ci rimette sono i cittadini”

“Siamo ad agosto, a ben sei mesi dal picco dell’emergenza coronavirus, in piena Fase 3 con rischio di ritornare al blocco totale, e ancora la Regione Puglia non è riuscita a organizzare un sistema che ...

