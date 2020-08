Coronavirus, Miozzo (Protezione civile): “Così rischiamo mille contagi al giorno” (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Preoccupa il nuovo aumento di contagi giornalieri delle ultime settimane e le immagini arrivate dalle località della movida estiva italiana. “Sono discretamente preoccupato. Se andiamo avanti così, con l’aumento giornaliero dei casi positivi, presto supereremo mille. A un certo punto decideranno i numeri: di fronte al superamento di alcuni limiti, saranno necessarie chiusure. Parlo di lockdown localizzati, questo sia chiaro. Limitati a un certo paese o a un determinato quartiere. Immagino, nella peggiore delle ipotesi, zone rosse molto localizzate”. Lo ha detto Agostino Miozzo, dirigente della Protezione civile e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al quotidiano Il Messaggero. “In autunno avremo la concomitanza ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffonde… - fattoquotidiano : Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispetto regole o nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a contagiare”. Miozzo: “Co… - fattoquotidiano : Coronavirus, Miozzo (Protezione civile): “Così rischiamo mille contagi al giorno”. Toti contro chiusura locali. Boc… - Nico01042014 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffondere… - PivaPaola : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffondere… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Miozzo Coronavirus, Miozzo (Protezione civile): “Così rischiamo mille contagi al giorno” Il Fatto Quotidiano Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 17 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 17 agosto 2020. È di 14.867 (+134) perso ...

Coronavirus, Miozzo (Protezione civile): "Così rischiamo mille contagi al giorno"

(Teleborsa) - Preoccupa il nuovo aumento di contagi giornalieri delle ultime settimane e le immagini arrivate dalle località della movida estiva italiana. "Sono discretamente preoccupato. Se andiamo a ...

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 17 agosto 2020. È di 14.867 (+134) perso ...(Teleborsa) - Preoccupa il nuovo aumento di contagi giornalieri delle ultime settimane e le immagini arrivate dalle località della movida estiva italiana. "Sono discretamente preoccupato. Se andiamo a ...