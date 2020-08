Coronavirus, Miguel Bosé contro le mascherine: il cantante appoggia la protesta in piazza (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus, Miguel Bosé alla manifestazione VIDEO Miguel Bosé si schiera dalla parte dei No Mask. Il celebre cantante spagnolo ha infatti pubblicato un video sui suoi social per invitare i giovani a partecipare alla “Resistenza”: una manifestazione pacifica, organizzata a Madrid, contro le misure anti Covid che il Capo del governo Pedro Sanchez ha introdotto dopo l’impennata di nuovi casi di Coronavirus in Spagna. Leggi anche: Niente mascherina e marijuana: la festa di compleanno di Madonna nel mirino delle critiche Leggi su tpi

