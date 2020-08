Coronavirus, l’ordinanza del ministro Speranza sospende solo “l’attività del ballo”: le discoteche possono rimanere aperte (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus, le discoteche resteranno aperte: ecco perché Con l’aumento dei casi di Coronavirus, il governo ha deciso di attuare una serie di misure restrittive, tra cui la chiusura delle discoteche, le quali, in realtà, potranno rimanere aperte. L’ordinanza firmata nella giornata di domenica 16 agosto dal ministro della Salute Roberto Speranza e in vigore a partire da lunedì 17 agosto, infatti, vieta le “attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al ... Leggi su tpi

SkyTG24 : Secondo quanto prevede l'ordinanza firmata oggi, dalle 18 alle 6 del mattino sarà disposto l'obbligo di #mascherine… - LaStampa : Sta creando confusione l’ordinanza del ministero della Salute che prevede l’obbligo di sottoporsi al test per chi r… - SkyTG24 : Coronavirus, la Calabria emette l'ordinanza per la chiusura delle discoteche - Gianluc46270126 : RT @UltimoUMC: #Governo #Conte segue in ritardo #JoleSantelli Regione #Calabria e chiude #discoteche x #coronavirus Non hanno capacità di c… - SchwarzGuido : RT @LaStampa: Sta creando confusione l’ordinanza del ministero della Salute che prevede l’obbligo di sottoporsi al test per chi rientra da… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’ordinanza Covid 19, preoccupa il focolaio a Conca della Campania, ma la situazione è sotto controllo l'eco di caserta