Coronavirus, Locatelli: “Rispetto delle 3 regole d’oro o rischiamo di dover chiudere altre attività” (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus torna a far paura. Tuttavia in Italia la situazione rimane sempre sotto controllo. Franco Locatelli, presidente del CSS e membro del Comitato Tecnico Scientifico, difende le scelte del governo sulla chiusura delle discoteche. Invita a rispettare sempre e comunque le 3 regole d’oro. “I contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo contenere l’epidemia”. Coronavirus, torna la paura Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, sa bene dell’importanza della chiusura delle discoteche. Sa che occorre la massima prudenza da parte di tutti. “O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre ... Leggi su newspad

