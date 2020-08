Coronavirus, Locatelli: “Riapriremo le scuole a ogni costo” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Riapriremo le scuole a ogni costo”. Ad assicurarlo è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico. In un’intervista al Corriere della Sera, fa il punto sull’emergenza Coronavirus e sulla situazione italiana (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). “I contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo contenere l’epidemia”, dice. Ma avverte: “O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre attività dopo le discoteche”. Parla di scuola, in un’intervista a La Stampa, anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti: “È in una condizione di equilibrio incerto che può sfociare in una rivolta di massa. Sarebbe intollerabile dopo mesi di ... Leggi su tg24.sky

giornalettismo : Secondo #Salvini e #Meloni, il problema non sono le #discoteche, ma i #migranti che sbarcano. Locatelli del… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Locatelli: 'Il 25-40% dei nuovi contagi da viaggi di ritorno, solo 3% da migranti' #FrancoLocatelli… - Agenzia_Italia : Locatelli: 'Seguire le regole o rischiamo altre chiusure' - ilpost : I nuovi contagi arrivano molto più dai turisti che dai migranti, dice Franco Locatelli - sulsitodisimone : Locatelli: 'Seguire le regole o rischiamo altre chiusure' -