Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispetto regole o nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a contagiare”. Miozzo: “Così rischio mille casi” (Di lunedì 17 agosto 2020) Gli esperti si schierano col governo sulla decisione di chiudere nuovamente discoteche e sale da ballo che ha provocato le proteste degli operatori del settore e quelle, timide, di alcuni governatori che, però, si sono adeguati alle posizioni degli altri presidenti di Regione. “O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre attività dopo le discoteche”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico, dopo la nuova crescita della curva dei contagi registrata nelle ultime settimane. D’accordo anche Agostino Miozzo, dirigente della Protezione Civile e coordinatore del Cts, che parlando al Messaggero ha avvertito: “Se andiamo avanti così, presto avremo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha parlato al Corriere della Sera della situazione dei contagi da coronavirus in Italia. Locatelli ha detto di non ritenere che le riape ..."A seconda delle Regioni, il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti è minimale, non oltre il 3-5% sono po ...