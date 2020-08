Coronavirus, Locatelli avverte: “O seguiamo le regole o dopo le discoteche rischiamo di dover chiudere altre attività” (Di lunedì 17 agosto 2020) “O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre attività dopo le discoteche“: lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha escluso però un’emergenza paragonabile a quella della fase uno. Locatelli ha ammesso che la chiusura delle discoteche “avrà un impatto economico, purtroppo, ma la salute viene prima di tutto e quanto abbiamo visto accadere nelle discoteche come luoghi di assembramento va evitato altrimenti rischiamo di ritrovarci presto in una situazione più ... Leggi su meteoweb.eu

In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera Franco Locatelli, 60 anni, che dal 22 febbraio dello scorso anno presiede il Consiglio superiore di sanità (Css) ed è membro del Comitato tecnic ...

Liguria, zero morti e 3 pazienti in terapia intensiva: 4 malati e 12 casi in più di ieri

Genova, 16 agosto. Sono 1569 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di zero. Sono 1261 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 4. Sono 7628 ...

