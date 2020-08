Coronavirus, lo sfogo di Zaia contro gli scienziati: “Si mettano d’accordo” (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus, Zaia: “Gli scienziati si mettano d’accordo” “In questa fase in cui ci stiamo capendo poco, invito gli scienziati a mettersi d’accordo tra di loro: così ci risolvono un primo problema”: lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia rispondendo ad un domanda sui casi asintomatici di Coronavirus riscontrati nella Regione. “Se si chiudono in una stanza dove fanno sintesi e dicono tre cose sulle quali sono d’accordo – continua – agevolerebbero la vita a persone come noi che non sono scienziati. Questa è l’esigenza che tutti noi abbiamo”, ha concluso il presidente di Regione dopo che, nella giornata di oggi, sono esplose le polemiche per la decisione del ... Leggi su tpi

Covid, romani contagiati in Sardegna: positivo anche il dj. "Ma non accusateci di portare il virus"

Dalla console al divano di casa, in isolamento. È risultato positivo al Coronavirus Lorenzo Palazzi, il dj romano poco più che maggiorenne che il 9 agosto ha intrattenuto con la sua musica le circa 50 ...

