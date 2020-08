Coronavirus, l'India supera i 50mila morti: 900 in 24 ore (Di lunedì 17 agosto 2020) L'India ha superato il traguardo di 50mila morti, con oltre 900 vittime nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus. La scorsa settimana ... Leggi su tgcom24.mediaset

repubblica : Coronavirus, in India 50mila vittime. In Brasile la moglie di Bolsonaro annuncia guarigione [aggiornamento delle 07… - RaiNews : #coronavirus Gli Usa restano al primo posto per numero di contagi e vittime, davanti a Brasile e India. In Perù sit… - SkyTG24 : Coronavirus, quasi 300mila casi in 24 ore. India supera 50mila morti - ssalerno2 : La crisi dell'oro nell'India del coronavirus - statodelsud : La crisi dell’oro nell’India del coronavirus -