Coronavirus Liguria, bollettino 17 agosto: 16 nuovi contagi (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono 16 i nuovi casi positivi al covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. Lo ha reso noto la task force sanitaria regionale al lavoro sull'emergenza, che nel bollettino quotidiano aggiorna ... Leggi su lanazione

