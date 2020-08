Coronavirus, leggero calo di nuovi positivi: il dato dell’Unità di Crisi (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Scende leggermente il numero di nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Stando al bollettino emesso poco fa dall’Unità di Crisi regionale sono 34 i tamponi risultati positivi, 24 dei quali con provenienza dall’estero o dovuti a contatti con persone rientrate in Italia. Non si registrano deceduti e guariti. Questo il quadro completo della situazione in Campania: positivi del giorno: 34 (*) Tamponi del giorno: 1.404 Totale positivi: 5.312 Totale tamponi: 363. 297 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 440 Guariti del giorno: 0 Totale guariti: 4.305 * Di cui 24 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di ... Leggi su anteprima24

«Le chiusure a targhe alterne del Governo Conte: le discoteche sì, i porti no». Inizia così un lungo post Facebook dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Verona Daniele Polato. La tesi perorata d ...

Coronavirus Sicilia: sono 14 i nuovi positivi nella regione. Ecco l'incremento dei positivi provincia per provincia, così come comunicato dal Ministero della Salute. I casi di Coronavirus in Sicilia h ...

«Le chiusure a targhe alterne del Governo Conte: le discoteche sì, i porti no». Inizia così un lungo post Facebook dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Verona Daniele Polato. La tesi perorata d ...

Coronavirus Sicilia: sono 14 i nuovi positivi nella regione. Ecco l'incremento dei positivi provincia per provincia, così come comunicato dal Ministero della Salute. I casi di Coronavirus in Sicilia h ...