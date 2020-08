Coronavirus, l’allarme di Lopalco: “In Puglia 5 ragazzi in condizioni gravi”, ma nei bollettini non c’è traccia dei loro ricoveri (Di lunedì 17 agosto 2020) Qual è la reale situazione Covid in Italia? Si cerca di comprenderlo anche attraverso il parere degli esperti. Come quello dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force in Puglia, che aveva lanciato l’allarme Coronavirus in un’intervista all’Ansa nella quale si era espresso in merito al ricovero di cinque ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni in condizioni severe. Tuttavia, secondo i dati ufficiale, sembra esserci un solo nuovo ingresso in ospedale. Una discrepanza che si è verificata anche in Veneto, dove la situazione non è delle migliori: Crisanti dice una cosa, ossia che la situazione non è buona dal punto di vista di ricoveri e pazienti gravi, Zangrillo il suo contrario ossia che i malati in ... Leggi su meteoweb.eu

