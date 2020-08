Coronavirus, la scuola sempre nel caos. Preoccupato pure Zingaretti: è possibile una rivolta di massa. Azzolina rassicura (Di lunedì 17 agosto 2020) I presidi chiedono tempi certi, fondi e rassicurazioni: hanno urgenza di chiarezza organizzativa e di tempistiche in vista della riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre. Nel presentare "Il vademecum per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21" il Presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola Antonello Giannelli rivolgendosi al commissario Arcuri afferma: "I dirigenti scolastici chiedono risorse adeguate per organizzare e gestire al meglio il rientro a scuola in sicurezza. Servono locali, banchi monoposto e un ampliamento dell'organico".Pungenti i toni usati da Giannelli: "Non si devono vanificare gli enormi sforzi profusi finora affinché la ripartenza avvenga per tutti nella massima sicurezza. Ora, per esempio, i Dirigenti chiedono di conoscere con urgenza il ... Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola Coronavirus, Locatelli: “Riapriremo le scuole a ogni costo” Sky Tg24 Coronavirus, il governo chiude le discoteche in tutta Italia | Mascherina obbligatoria dalle 18 alle 6

Coronavirus: stop alle attività del ballo, mascherine dalle 18 alle 6 nei locali

