Coronavirus: la Nuova Zelanda rinvia le elezioni (Di lunedì 17 agosto 2020) elezioni politiche rinviate causa Coronavirus: accade in Nuova Zelanda, uno dei Paesi che hanno gestito meglio l'emergenza pandemia con 1.600 casi e appena 22 morti. La premier Jacinda Ardern ha ... Leggi su tg.la7

Discoteche chiuse (sono escluse deroghe regionali) e mascherine all'aperto obbligatorie dalle 18 alle 6 nei luoghi all'aperto dove possono formarsi assembramenti. A disporlo è un'ordinanza del ministr ...

