Coronavirus, la mascherina ci protegge davvero? Indossarle crea carenza di ossigeno? Cinque risposte, tra verità e falsi miti (Di lunedì 17 agosto 2020) Il 2020 sarà ricordato come l’anno del Coronavirus, ma anche delle mascherine. Questo semplice oggetto è diventato ormai parte della nostra quotidianità. Se prima di uscire una volta bisognava ricordarsi di avere con sé le chiavi di casa, adesso l’attenzione è rivolta a loro: “Ho la mascherina?”, altrimenti sarà impossibile accedere a qualsiasi negozio o luogo chiuso. Non solo: da oggi, in seguito all’ordinanza di ieri sera, è stato reintrodotto l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi aperti dalle 18 alle 06. Coronavirus, la nuova ordinanza del Governo: obbligo di mascherine all’aperto nelle ore serali e notturne INFO Insomma, la mascherina è diventata parte di noi. Ma quanti luoghi comuni e ... Leggi su meteoweb.eu

RaiNews : I poliziotti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia a… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, centinaia in piazza a Madrid contro l'uso della mascherina #Coronavirus - TgrPiemonte : Effetto #coronavirus. Chiusura delle discoteche e mascherina obbligatoria anche all'aperto dalle 18 alle 6 vicino a… - GisellaPeana : Capre ignoranti ecco come vomevasi dimostrare - RenatoGianmarco : RT @GrimoldiPaolo: Perché #Grillo già il 17/12 a Roma utilizzava una #mascherina 'per proteggersi dai virus', come affermò? Poco prima #DiM… -