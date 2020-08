Coronavirus, la festa a Porto Rotondo che spaventa la Capitale: contagiati nove romani (Di lunedì 17 agosto 2020) In cinque sono tornati a Roma e sono positivi. Altri quattro sono ancora in Sardegna, ma anche loro sono stati contagiati e dovranno restare nell?isola fino a quando non risulteranno negativi.... Leggi su ilmessaggero

SkyTG24 : Coronavirus a Siracusa: positivo va a festa, tamponi per cento ragazzi - MagdaCattaneo : RT @mariagiorgiavit: Vi è piaciuto “sticazzi non indosso la mascherina, faccio festa”?! Eccovi serviti. #Covid_19 #coviddi #coronavirus… - Loveyoulost32 : la legge dell’attrazione è una cazzata perché sono stata positiva nei confronti del mio compleanno delle amiche del… - Franciscktrue : RT @mariagiorgiavit: Vi è piaciuto “sticazzi non indosso la mascherina, faccio festa”?! Eccovi serviti. #Covid_19 #coviddi #coronavirus… - mariagiorgiavit : Vi è piaciuto “sticazzi non indosso la mascherina, faccio festa”?! Eccovi serviti. #Covid_19 #coviddi… -