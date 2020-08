Coronavirus, la Cina ha brevettato il suo primo vaccino contro il Covid (Di lunedì 17 agosto 2020) La Cina ha dato la sua prima approvazione a un possibile vaccino contro il Covid-19: è l’Ad5-nCoV, sviluppato da CanSino Biologics con l’Istituto di biotecnologia dell’Accademia delle scienze mediche militari. Il via libera spiana la strada alla possibile produzione di massa in tempi rapidi nel caso di un ritorno della pandemia, ha spiegato precisato la … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

