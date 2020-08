Coronavirus, la Cina approva il suo primo vaccino (Di lunedì 17 agosto 2020) Ok della Cina a un primo vaccino contro il Covid-19: è l'Ad5-nCoV, sviluppato da CanSino Biologics con l'Istituto di biotecnologia dell'Accademia delle scienze mediche militari. Il via libera spiana ... Leggi su tgcom24.mediaset

Dopo quello russo, è stato registrato anche il primo vaccino contro il Covid sviluppato in Cina. Il brevetto è stato concesso dall'Amministrazione nazionale per la proprietà intellettuale, rende noto ...