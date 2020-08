Coronavirus Italia, Crisanti: «Sono passati messaggi sbagliati, tra 20 giorni ecco cosa accadrà» (Di lunedì 17 agosto 2020) Non è affatto ottimista il virologo Andrea Crisanti, professore di macrobiologia dell’Università di Padova, che ha fatto una previsione catastrofica: «Nel giro di 10-20 giorni avremo 1000 casi positivi al giorno». Il consulente per l’emergenza sanitaria della Regione Veneto si è detto parecchio preoccupato per l’impennata della curva epidemiologica: «Quello che non si riesce a spiegare è che più i nuovi positivi aumentano, più crescono le possibilità di avere pazienti in terapia intensiva. E di vedere un incremento dei decessi, purtroppo», ha dichiarato Crisanti a “Il Messaggero”. leggi anche l’articolo —> Discoteche chiuse, decreto fino al 7 settembre: tutte le nuove ... Leggi su urbanpost

