Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 17 agosto: morti, contagi, guariti (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 17 agosto 2020. È di 14.867 (+134) persone attualmente positive, 35.400 (+4) morti, 203.968 (+182) guariti, per un totale di 254.235 (+320) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile.Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 30.666 tamponi a fronte dei 36.807 test effettuati nella giornata di ... Leggi su tpi

Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - ilpost : I nuovi contagi arrivano molto più dai turisti che dai migranti, dice Franco Locatelli - lucarango88 : @you_trend ?? Dati #Italia #Coronavirus #17agosto Casi positivi +320 (254.235 +0,13%) Guariti +182 (203.968 +0,09%)… - Clarembaldo : RT @castellanzcuore: Periodo post #ferragostano calano i contagi: 320 nuovi #COVID19 #coronavirus in calo anche i tamponi effettuati Bolle… -