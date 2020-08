Coronavirus Italia, bollettino del 17 agosto: 254.235 casi totali, 4 morti in 24 ore (Di lunedì 17 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 254.235. Le vittime, in totale, sono 35.400, con 4 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 4). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 320 casi (ieri 479). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky

