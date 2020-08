Coronavirus in Veneto, 37 positivi al rientro delle vacanze. Zaia: “Fatti circa 14mila tamponi” (Di lunedì 17 agosto 2020) Trentasette positivi su 13.866 tamponi fatti. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, riferendosi ai test effettuati negli ultimi due giorni ai turisti tornati in regione. “Equivale al 2,6 persone per mille – ha aggiunto – ma è un lavoro che va fatto. La macchina tamponi negli aeroporti è stata messa in piedi … L'articolo Coronavirus in Veneto, 37 positivi al rientro delle vacanze. Zaia: “Fatti circa 14mila tamponi” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : #Covid_19 Contagi ancora in salita, sono 629 in 24 ore. Quattro le vittime. Gli incrementi maggior in #Veneto,… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,9% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i #contagi 574 in 24 ore, l'aumento più alto dal 24 giugno. Lombardia e Veneto le regio… - GIUSPEDU : RT @sportface2016: LIVE #Coronavirus | Pubblicati i dati odierni della regione #Veneto #covid19 - Fiorells69 : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, #luca zaia: «In #veneto 37 positivi al rientro dalle vacanze» -