Coronavirus, in Lombardia 43 nuovi casi e nessun decesso. A Como 9 ragazzi positivi dopo vacanza in Croazia (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus in Lombardia. nessun morto e 43 nuovi casi di Coronavirus. Sono i numeri della Regione Lombardia riferiti alle ultime 24 ore. I guariti/dimessi salgono a 75.248, +85,. I pazienti ... Leggi su leggo

LiaQuartapelle : Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è p… - SkyTG24 : #Covid, in #Lombardia è caos tamponi per rientri. Per chi arriva nel capoluogo lombardo da Spagna, Croazia, Grecia… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Contagi ancora in salita, sono 629 in 24 ore. Quattro le vittime. Gli incrementi maggior in #Veneto,… - globalistIT : - luiginosnidero : RT @LiaQuartapelle: Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è possi… -