Coronavirus in Italia, ultime notizie. Bonaccini: “Ok la chiusura delle discoteche ma aiuti economici ai locali chiusi” (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – L’Italia teme la seconda ondata di contagi da Coronavirus e, di fronte alla risalita di casi degli ultimi giorni, si cautela chiudendo le discoteche e imponendo l’obbligo di mascherina anche all’aperto nei luoghi affollati dalle 18 alle 6. Sono 14.733 le persone attualmente positive: in Italia il Covid-19 finora ha colpito 253.915, provocando 35.396 morti. L’epicentro della pandemia nel mondo resta tra Stati Uniti e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie ... Leggi su tpi

