Coronavirus in Italia, aumentano i malati: 320 nuovi casi e 4 morti (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA - Sono in calo i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, ma crescono i malati: sono 320 i nuovi positivi, 159 in meno rispetto al giorno precedente, secondo quanto ... Leggi su corrieredellosport

