Coronavirus, in Italia 254.235 casi: 320 nuovi contagi in 24 ore (Di lunedì 17 agosto 2020) “L’età media di fatto si sta abbassando e le positività si mantengono medio alte“, sono le parole rilasciate a TgCom24 da Francesco Broccolo, virologo all’Università Bicocca di Milano che sta monitorando la situazione Italiana legata alla diffusione del Coronavirus. Ancora alti i nuovi casi di contagio mentre si discute sulla decisione del Governo circa la chiusura delle discoteche. Il bollettino della Protezione Civile del 17 agosto. 320 nuovi contagi in Italia L’aumento dei casi di Coronavirus continuano ad aumentare a livello globale con oltre 21 milioni di contagi. A lanciare l’allarme sul critico aumento che mette nuovamente in ... Leggi su thesocialpost

