Coronavirus | in Fvg 206 positivi 5 nuovi contagi 4 da fuori regione

Trieste, 17 ago – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 206 (5 più di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 6 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 5 nuovi contagi, di cui 4 contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.512: 1.433 a Trieste, 1.080 a Udine, 763 a Pordenone e 233 a Gorizia, alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.958, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 192.

