Coronavirus, in calo i nuovi contagi: +320 (ieri +479). Ancora 4 morti. Preoccupa il Lazio al primo posto per nuovi casi – Il bollettino della Protezione civile (Di lunedì 17 agosto 2020) Il bollettino del 17 agosto Calano i contagi – è il secondo giorno di fila -, ma diminuiscono anche i tamponi: il bollettino della Protezione civile di lunedì 17 agosto riporta +320 nuovi casi, a fronte dei +479 di ieri e dei +629 di due giorni fa. Il numero di tamponi analizzati nelle ultime 24 ore è pari a +30.666: ieri il dato riportava +36.807, due giorni fa +53.123. A fronte di 7.588.083 test processati dall’inizio della pandemia, il totale delle infezioni da Coronavirus in Italia ha raggiunto quota 254.235. Nell’ultima rilevazione, sono segnalate +4 vittime da Covid-19: il numero ... Leggi su open.online

