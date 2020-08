Coronavirus, in calo i contagi : oggi 320. Gestori delle discoteche contro lo stop del governo: “Ricorriamo al Tar” (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – Per il secondo giorno consecutivo diminuiscono i contagi in Italia. Come evidenziato nel quotidiano bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi registrano oggi in Italia sono infatti 320. Ieri erano stati 479, nelle ultime 24 ore c’è stato dunque un calo di 159 unità rispetto al giorno precedente. Viene al contempo segnalato un calo dei tamponi: seimila meno di ieri. Sta di fatto però che oggi la situazione non appare, da un punto di vista della diffusione del Coronavirus, fortemente preoccupante. Certo, siamo abituati a cambiamenti repentini da un giorno all’altro, ma non è affatto detto che sia scontato un incremento nei prossimi giorni come ipotizzato dai più allarmisti. I morti sono 4: come negli ultimi ... Leggi su ilprimatonazionale

Coronavirus, in Francia 493 nuovi casi: aumentano i ricoveri

Le autorità sanitarie francesi hanno registrato 493 nuovi casi di coronavirus, in netto calo rispetto agli oltre 3mila casi registrati in ciascuno dei due giorni precedenti. Per il terzo giorno consec ...

