Coronavirus | il virologo | “Da una settimana la carica virale è aumentata”

Coronavirus, l'allarme di Francesco Broccolo che parla dei rischi sui contagi che riguardano anche i giovani! Coronavirus in Italia, situazione che non lascia tranquilli. Anche se negli ultimi giorni i casi sono in calo. Dopo gli oltre seicento di due giorni fa, il bollettino di oggi ha riportato 320 positivi. Numeri che sono quasi dimezzati.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus, il virologo Ansaldi: “In Liguria un nuovo contagio su due per comportamenti troppo rilassati” IVG.it Coronavirus, Crisanti vede nero: “da possibilità ‘contagi zero’ a mille casi al giorno, abbiamo sbagliato tutto”

Il virologo dell’università di Padova Andrea Crisanti, sulle pagine del Messaggero del 16 agosto lancia un vero e proprio allarme: “Nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi al ...

Stretta su movida, Salvini è con i gestori ma anche Malta chiude le discoteche

Con 72 casi registrati sabato e 69 domenica, il ministro della Salute maltese Chris Fearne ha annunciato una serie di misure restrittive per ridurre le infezioni di coronavirus. Fra di esse, c’è anche ...

