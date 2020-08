Coronavirus, il viceministro Sileri rassicura: “Niente panico, la probabilità di un nuovo lockdown è vicina allo zero” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Niente panico: i cittadini sono consapevoli, il sistema sanitario è preparato. Al momento mi sento di dire che la probabilità di un nuovo lockdown è vicina allo zero“: lo ha affermato, in un’intervista al Fatto Quotidiano, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. “Si poteva aspettare qualche giorno, prima di chiudere le discoteche, magari rafforzando i controlli. È stata fatta una scelta che risponde al principio di massima precauzione, perché è ovvio che in quegli ambienti rispettare le regole è quasi impossibile. Ce li vede i giovani a ballare a due metri di distanza o con la mascherina addosso?“. “Non dobbiamo preoccuparci, perché rispetto ad altri Paesi abbiamo ... Leggi su meteoweb.eu

