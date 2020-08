Coronavirus, il fisico: “Crescita significativa della curva dei contagi. Bisogna agire, misure del governo appropriate” (Di lunedì 17 agosto 2020) “È purtroppo evidente che c’è un aumento, con una crescita significativa”. Per Enzo Marinari, fisico dell’Università Sapienza di Roma, i numeri dei contagi da Coronavirus in Italia mostrano ormai un andamento chiaro. Oggi i nuovi casi accertati sono stati 320, meno di domenica, ma i dati “oscillano giorno per giorno e quello delle nuove infezioni fluttua in modo casuale”. La cosa è importante è ” cogliere la tendenza“, spiega Marinari. Negli ultimi 7 giorni i casi totali accertati in Italia sono 3677, mentre la settimana precedente (dal 4 al 10 agosto) i nuovi positivi erano stati 2566, oltre mille in meno. Inoltre, un lunedì con così tanti nuovi positivi non si registrava dal 18 maggio, quando ci furono 451 casi. Il trend ... Leggi su ilfattoquotidiano

