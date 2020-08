Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: “Ad ogni biglietto deve corrispondere un tampone!” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Ad ogni biglietto deve corrispondere un tampone!”. Così il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia. “Oggi a Fiumicino – ha detto Vaia – grande prova di efficienza ed efficacia del servizio sanitario regionale. Intercettati 5 positivi su circa 2000 test antigenici rapidi (tamponi nasofaringei che cercano il virus o parti di esso). Non abbiamo più bisogno di proclami o minacce né di arzigogolate analisi subito pronte ad essere smentite come la neve che si scioglie al sole. Bisogna rimboccarci le maniche , tutti. Sarebbe bello cantare di nuovo insieme l’inno di Mameli di sera o Nessun dorma. E come in quel clima applicare ‘severamente e serenamente le regole’. Ma c’è ... Leggi su meteoweb.eu

