Coronavirus | il bollettino di oggi | 320 nuovi contagi e 182 guariti

Coronavirus bollettino di oggi 17 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l'aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 320 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in netto calo rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono 254.235 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 4; il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia sale così a 35.400. Gli attuali positivi in Italia ad oggi sono 14.867, con un incremento di 134 malati nelle ultime 24 ore. I guariti oggi sono 182, in totale salgono a 203. 968.

