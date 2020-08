Coronavirus, il bollettino di oggi 17 agosto in Lombardia: 43 nuovi positivi e nessun decesso (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono 85 i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore, aumenta di uno il numero (14) dei ricoverati in terapia intensiva. A Como 9 nuovi contagi di ragazzi tra i 18 e i 21 anni, alcuni sono appena tornati dalla Croazia Leggi su repubblica

