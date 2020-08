Coronavirus, i dati: 320 nuovi casi nelle ultime 24 ore con soli 30mila tamponi. Altri 4 morti (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono 320 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Italia: un numero in calo rispetto ai 479 registrati ieri, ma frutto di soli 30mila tamponi effettuati. Ieri i test erano stati 36mila, sabato oltre 53mila. Il dato dei nuovi positivi testimonia inoltre una crescita rispetto a lunedì scorso, quando i contagi erano 259 (con appena 26mila tamponi). Il bollettino diffuso dal ministero della Salute riferisce inoltre che ci sono stati Altri 4 morti per il Covid (come ieri). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : Come nel 2011 l’operazione di creazione del panico è avvenuta attraverso lo #spread, oggi il giochino si ripete con… - Corriere : Speranza: «Covid, dati preoccupanti. Ai giovani lancio un appello: usate tutte le precauzioni» - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Dati preoccupanti, rialzare il livello dell’attenzione. Appello ai giovani, usare tutte le… - tralepagine : RT @NicolaPorro: Come nel 2011 l’operazione di creazione del panico è avvenuta attraverso lo #spread, oggi il giochino si ripete con i dati… - Clarembaldo : RT @lucarango88: @MediasetTgcom24 ?? Dati #Italia #Coronavirus #17agosto Casi positivi +320 (254.235 +0,13%) Guariti +182 (203.968 +0,09%)… -