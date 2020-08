Coronavirus Emilia-Romagna: +41 positivi, a Bologna 5 (Di lunedì 17 agosto 2020) Mascherine obbligatorie dal 17 agosto: ecco quando e dove, attenzione alle multe 17 August 2020 Covid, familiari vittime e Codacons: '10mila tamponi al giorno, ma dove?' 17 August 2020 Sono 41, dieci ... Leggi su bolognatoday

RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento: 41 nuovi casi positivi, di cui 18 asintomatici da screening regionali e 12 da rientr… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: In #Emilia-Romagna, da oggi obbligo di fare il #tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grec… - RegioneER : ????#Coronavirus, test rapidi in autunno in tutti gli OSPEDALI di @RegioneER: 13 minuti per scovare il virus e circa… - speleodori : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento: 41 nuovi casi positivi, di cui 18 asintomatici da screening regionali e 12 da rientri fuori r… - GppComProtCivPR : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento: 41 nuovi casi positivi, di cui 18 asintomatici da screening regionali e 12 da rientri fuori r… -