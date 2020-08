Coronavirus, Elettra Lamborghini cancella tutti i concerti: "Non è il momento" (Di lunedì 17 agosto 2020) Elettra Lamborghini ha deciso di cancellare tutti i concerti in programma per la situazione Covid. Lo ha annunciato la stessa cantante in un tweet che in venti minuti ha già raccolto oltre mille like.... Leggi su feedpress.me

